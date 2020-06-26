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DSÖ'den ikinci dalga için felaket senaryosu

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Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü salgınında ikinci dalga olasılığına yönelik en korkutucu uyarıyı yaptı. Dr. Ranieri Guerra, İspanyol gribi salgınında ikinci dalgada 50 milyon insanın öldüğünü hatırlatarak sonbahar aylarına dikkat çekti

DSÖ'den ikinci dalga için felaket senaryosu

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, aylardır dünyayı etkisi altına almış durumda. Worldometers’ın verilerine göre 10 milyon vaka sınırına dayanan salgında şimdiye dek 492 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke normalleşme adımları atarken, Amerika kıtasında rekorlar kırılmaya devam ediyor. ABD en yüksek yeni vaka rekorunu kırarken, salgında ikinci dalga endişesine ilişkin en korkutucu uyarılardan biri Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) geldi.

İtayan Rai TV’ye konuşan DSÖ’den Dr. Ranieri Guerra, normalleşmeyle birlikte kaldırılan kısıtlamaların vakaların artmasında kritik rol oynayacağını söylerken, ikinci dalgada milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini öne sürdü.

İSPANYOL GRİBİ İLE BENZER İLERLİYOR

İspanyol gribi ile corona salgınını kıyaslayan Dr. Guerra, “Corona ile benzer şekilde ilerleyen İspanyol gribi, yaz aylarında düşüş göstermiş ancak eylül ve ekim aylarında yeniden zirve yapmıştı. Oluşan bu ikinci dalgada 50 milyon insan hayatını kaybetti. Salgın ortaya koyduğumuz hipotezlerdeki gibi ilerliyor” dedi.

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