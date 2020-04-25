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DSÖ: Covid-19'un bağışıklık sağladığına dair kanıt yok

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsten (Covid-19) iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Covid-19 enfeksiyonundan korunduğuna dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi

DSÖ: Covid-19'un bağışıklık sağladığına dair kanıt yok

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, örgütün yayımladığı kılavuzlara uyulması istendi.

Açıklamada, bazı ülkelerin Kovid-19 hastalığından iyileşen insanlara “bağışıklık pasaportu” veya "risksiz sertifikası" verme kararına karşı uyarıda bulunuldu. Böyle bir uygulamanın salgının yayılma riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

Covid-19'dan iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Covid-19 enfeksiyonundan korunduğuna dair bir kanıt bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Pandeminin bu aşamasında, bir 'bağışıklık pasaportu' veya 'risksiz sertifikanın' doğruluğunu garanti etmek için antikor aracılı bağışıklığın etkinliği hakkında yeterli kanıt yoktur" ifadesi kullanıldı.

Güney Amerika ülkesi Şili, Covid-19'dan iyileşen kişilere “bağışıklık pasaportu” verileceğini, böylelikle bu pasaportu olanların işlerine geri dönmesini sağlayacağını duyurmuştu.

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