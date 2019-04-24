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Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kraliçe 2. Elizabeth’in konuğu olarak haziranda İngiltere’ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

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Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor
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Bu kararın ardından Trump karşıtı aktivistler geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaki ziyaretinde İngiltere semalarında dolaşan devasa Trump bebeğinin yeniden gökyüzünde olacağını duyurdu.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın 3-5 Haziran tarihlerinde İngiltere’ye devlet ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Portsmouth’da İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması'nın 75. yılı anma törenine katılacak Trump’ın, Başbakan Theresa May ile de bir araya geleceği ifade edildi.

Trump’ın geçen temmuz ayında İngiltere'ye ve İskoçya’ya gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret geniş çapılı protestolara yol açmıştı.

Trump'ın ziyareti için 4 binden fazla polis görevlendirilirken, ziyaretin kapsayacağı kentlere yakın bölgelerde de izinler askıya alınmıştı. İngiliz polisi ziyaret sırasında silahlı birimlerini, terörle mücadele ekiplerini ve köpekli polisleri de seferber etmişti.

rump karşıtı aktivistler geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaki ziyaretinde İngiltere semalarında dolaşan devasa Trump bebeğin yeniden gökyüzünde olacağını duyurdu.

6 metre yüksekliğindeki devasa bebek Trump balonu, geçtiğimiz yıl gerçekleşen ziyarette Parlamento Binası'nı ve tüm Londra'yı gökyüzünde dolaşmıştı.

Aktivistler devasa bebeğin bu kez daha büyük bile olabileceğini söyledi ve "Trump'ın kendini gökyüzünde görmekten kaçarı yok" dedi.

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