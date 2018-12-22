Dolar ve altında yolsuzluk yaptı, idam edildi

İran`da döviz ve altında yolsuzluk yapan bir vatandaş bugün idam edildi.

İran'da ekonomiye karşı suçlarla mücadele kapsamında Hamid Rıza Bakıri-Dermani isimli bir iş adamının idam edildiği duyuruldu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, bu ayın başında yaptığı açıklamada döviz ve altın yolsuzluğundan yargılanan Bakıri'ye ceza mahkemesinin verdiği idam kararının Yüksek Divan Mahkemesi tarafından uygun bulunduğunu açıklamıştı.

İran'da altın piyasasını manipüle etmek için altın stoklamakla suçlanan "Altın Sultanı" lakaplı Vahid Mazlumin ile iş birlikçisi olarak adlandırılan Muhammed İsmail Kasımi de kasım ayında idam edilmişti.