Dolar risk iştahının artması ile düştü

Dolar risk iştahının artması ile birlikte zemin kaybederken, eurodaki yukarı ivme İtalya endişeleri ile yavaşladı

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Dolar, risk iştahının arttığı ortamda zemin kaybederken, eurodaki yukarı ivme, Avrupa Birliği (AB) Komiseri Pierre Moscovici'nin İtalya'nın "çok ciddi" boyuttaki sapmasının düzeltilmesi gerektiğini kaydetmesinin ardından İtalya ile AB arasında bütçe konusunda anlaşmaya varılma umutlarının azalması sonrası yavaşladı.

ABD para biriminin G10 ülkeleri paraları karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 geriledi ve dolar yen hariç bu 10 para biriminin tümü karşısında geriledi. Dolardaki bu zayıflama, Fed'in ilkbaharda faiz artırımı serisine ara verebileceğine ilişkin haber sonrası meydana geldi ve Çin'de hisse senedi göstergesi Şanghay Bileşik Endeksi'ndeki pozitif kapanış da yatırımcı beklentilerini destekledi.

Dolar, öte yandan, düşüşünü, ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin gerisinde kaldığını gösteren verilerden sonra sürdürdü. Bunun yanında, Çarşamba günü açıklanacak olan diğer veriler arasında Ekim ayı öncü göstergeler endeksi, 2. el konut satışları ve Kasım ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi yer alıyor.

Euro/Dolar paritesi, euronun ilkin İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin bütçe revizyonlarına açık olabileceklerini belirttiği haberden destek bulması ile birlikte yüzde 0.4 yükselerek 1.1419 seviyesine çıktı.

Ancak ardından parti yetkilileri Salvini'nin açıklamaları yalanlarken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bütçe taslağının geçerli olduğu konusunda ikna olduğunu belirtti.

Dolar/yen paritesi ise, euro/yen'e risk iştahının artması ile gelen alımlardan destek bularak seans içi zirvesi olan 113.15'i gördükten sonra yüzde 0.1 yukarıda 112.90 seviyelerinde seyrediyordu.