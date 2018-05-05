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Doğu Guta'daki kimyasal saldırı araştırması tamamlandı

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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Doğu Guta'da 7 Nisan'da yapılan kimyasal saldırıya ilişkin ilk araştırmanın tamamlandığını duyurdu.

Doğu Guta'daki kimyasal saldırı araştırması tamamlandı
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Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Guta'dan alınan örneklerin laboratuvara götürüldüğü belirtildi.

Burada incelenen örneklerin, analiz edilmek üzere örgütün belirlediği bir başka laboratuvara gönderileceği açıklandı.

Analizin 3 ya da 4 hafta sürmesi bekleniyor. İncelemenin ardından yazılacak raporun, taraf devletlere ne zaman gönderileceği ise henüz belli değil.

ARAŞTIRMA DEVAM EDECEK

Açıklamada, daha çok bilgi ve materyal toplamak için araştırmaya devam edileceği ifade edildi.

78 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Doğu Guta'da 7 Nisan'da yapılan kimyasal silah saldırısında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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