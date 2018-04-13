Doğu Akdeniz ateş çemberinde

Akdeniz'de ve Suriye'de güç yığılması hareketliliği başladı. Güney Kıbrıs'taki Ağrotur hava üssüne çok sayıda İngiliz savaş uçağı indi. İngiltere, denizaltılarını gönderiyor. Rus savaş gemileri ise Suriye’deki Tartus limanında bulunan üsten ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'un "Rusya hazır ol, füzeler gelecek" tweet'i üzerine karşılıklı söz düellosunun ve hatta mutedil açıklamaların hemen ardından Akdeniz'de ve Suriye'de bir güç yığılması hareketliliği başladı. Doğu Akdeniz'de gövde gösterisinin başrolünde iki destroyer var. ABD donanmasının gözbebeği "en gelişmiş güdümlü füzelerin mobil rampası" destroyer Donald Cook. Diğeri ise Rus donanmasının medar-ı iftiharı Tartus üssündeki en değerli kruvazör "Moskva".

Akdeniz'de zaten bir deniz gücü ve hava varlığı vardı.

Trump'ın açıklamaları sonrası bölgede takviyeler yapılıyor.

ABD-Rusya gerilimi öncesinde de Amerika'nın bölgede gemileri vardı.

Bunlardan birinde 60 Tomahawk bulunuyor. Ayrıca 150 seyir füzesi bulunan bir denizaltının da bölgede olduğu iddia ediliyor.

6. Filo zaten ABD'nin Akdeniz'deki devamlı görev gücü. Ayrıca Harry Truman uçak gemisi ve 4 eşlikçisi kruvazör Amerika'daki üslerinden ayrıldılar. Menzillerinin de Akdeniz olduğu söyleniyor.

İngiltere ve Fransa bu gerilimde Amerika'nın yanında olduklarını açıkladı. İngiltere'nin bölgede bir denizaltısı var. Ayrıca İngilizlerin bölgedeki hava güçlerini takviye ettiklerine dair haberler geliyor. İngiltere'nin Kıbrıs'ta Agrotur ve Dikelya adında iki üssü bulunuyor.

Güney Kıbrıs'ta batıdaki Ağrotur ile doğudaki Dikelya hava üsleri 58 yıldır faaliyetteler.

Fransa da Akdeniz'de bir savaş gemisi bulunduruyor.

Rusya ve Suriye ise bu gerilimde üs ve havaalanlarını boşaltan taraflar oldu. Suriye rejimi savaş uçaklarını Rusların Lazkiye'deki hava üslerine götürdü.

Lazkiye'deki hava üslerinin vurulması halinde Rusya vurulmuş sayılacak.

Rusların Akdeniz filosu da bölgede bulunuyor. Tartus deniz üssü Rusların elinde bulunuyor. Buradaki hareketliliğe dair uydu fotoğrafları ortaya çıktı.

Tartus üssünde bu kriz patlak vermeden Rus savaş gemileri limandaydı.

Krizden sonra gemilerin yanaştığı o doklar boşaldı. Tartuk limanı şu anda bomboş.

BAYRAK GEMİLERİ KARŞI KARŞIYA

Doğu Akdeniz'de gövde gösterisinin başrolünde iki destroyer var. Biri Amerikan donanmasının gözbebeği "en gelişmiş güdümlü füzelerin mobil rampası" olarak da kullanılan "Arleigh Burke sınıfı" bir destroyer olan Donald Cook. Diğeri ise Rus donanmasının medar-ı iftiharı Tartus üssündeki en değerli kruvazör "Moskva"

Ruslar, Hmyemim'deki hava üssünde bulunan S-400 füze savunma sistemini harekete geçirebilir. Denizde ise Tartus'taki doklardan ayrılıp Suriye karasuları içerisinde devriye atan filoya Moskva kruvazörü önderlik yapabilir.

Slava sınıfı, yani güdümlü füze rampalarıyla teçhiz edilmiş Moskva adeta yüzen bir füze kalesini andırıyor. Rusya'nın Karadeniz filosunun bayrak gemisi olan Moskva Ukrayna ve Gürcistan krizlerinde operasyonel olarak fiili müdahalede ilk kullanılan gemi oldu.

Moskva'ya Suriye karasularında eşlik eden Amiral Grigoroviç fırkateyni de kendi sınıfındaki en yetkin füze bataryalarına sahip savaş gemisi.