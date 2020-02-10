Doğu Afrika 3 aydır çekirgelerle savaşıyor

Doğu Afrika’da yaklaşık 3 aydır yayılmayı sürdüren çöl çekirgeleri Kenya, Somali ve Etiyopya’dan sonra Uganda ve Tanzanya’ya da ulaştı.

Her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta paniğe yol açtı.



Devasa sürülerin içerisinde kalan Uganda ve Tanzanyalılar, şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaşırken, hükümetler de davetsiz misafirler için acil müdahale planlarını harekete geçirdi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çöl çekirgelerinin gıda güvenliğini benzeri görülmemiş ölçüde tehdit ettiğini ve mücadele için yaklaşık 70 milyon dolarlık acil yardım paketine ihtiyaç olduğunu duyurdu.



Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.