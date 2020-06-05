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Doğanın özgürlüğü kısa sürdü

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Yeni tip corona virüs pandemisi insanları eve hapsederken doğayı özgür bıraktı, fakat bu durum çok kısa sürdü.

Doğanın özgürlüğü kısa sürdü

Ülkelerin normalleşme sürecine girmesiyle fabrikalar açıldı, trafik eskisi gibi yoğunlaştı ve birlikte pek çok ülkede hava kirliliği ve karbon emisyonları önceki seviyesine döndü.

HAVA KİRLİĞİ SEVİYELERİ KARANTİNANIN SONA ERMESİNİN ARDINDAN TEKRAR YÜKSELDİ

DÜNYA BÜYÜK BİR TEHDİT ALTINDA

Bununla birlikte, doğa hala krizde; biyolojik çeşitlilik ve habitat kaybı, küresel ısınma ve toksik kirlilik nedeniyle tehdit altında bulunuyor. 

HEMEN ŞİMDİ HAREKETE GEÇİLMELİ

Hemen şimdi harekete geçmemek insanlığın bugün ve gelecekte başarısız olmasına ve yeni salgın hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına neden olacak.

Corona virüs krizi, politikacılara, STK’lara ve bireylere doğanın içinde bulunduğu durumu anlamaları için çok güçlü bir fırsat verdi. Bu hususta herkese önemli görevler düşüyor.

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