banner255
banner69
Girne’nin zirve yürüyüşü
Girne’nin zirve yürüyüşü
181 0
Renault Megane da elektriklendi
Renault Megane da elektriklendi
19 0
 
YDÜ Girne’de esti
YDÜ Girne’de esti
89 0
39 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
2.3B 0
Başbakanlık önünde üç eylem birden
Başbakanlık önünde üç eylem birden
36 0
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
796 0
banner374

Dizel de benzinli de yasaklanıyor

banner27

İngiltere'de 2035 yılından itibaren fosil yakıtla çalışan her tür aracın satışı yasak hale gelecek

Dizel de benzinli de yasaklanıyor

İngiltere fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklama kararı aldı.

İngiliz hükümetinin salı günü yaptığı açıklamada, hava kirliliğini ve fosil yakıt emisyonlarını azaltmak amacıyla, benzinli, dizel ve hibrit araçların satış yasağını planlanandan beş yıl önceye alarak 2035'e çektiğini duyurdu.

Hem elektrik hem de benzinle çalışan hibrit araçları da ilk kez yasak kapsamına alan Londra yönetimi, altyapısının hazırlanabilmesi halinde tarihin daha da öne alınacağını duyurdu.

Başbakan Boris Johnson, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) tanıtım toplantısında, "Bir ülke olarak, bir toplum olarak, bir gezegen olarak, bir tür olarak; harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Euronwes’ten Burak Ortahamamcılar’ın haberine göre; İngiltere, 2019 yılında sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirmeyi taahhüt etti.

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'ne göre, 2018-2019 arasında elektrikli araç sayısı yüzde 144 arttı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.