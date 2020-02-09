Dizel de benzinli de yasaklanıyor

İngiltere'de 2035 yılından itibaren fosil yakıtla çalışan her tür aracın satışı yasak hale gelecek

İngiltere fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklama kararı aldı.

İngiliz hükümetinin salı günü yaptığı açıklamada, hava kirliliğini ve fosil yakıt emisyonlarını azaltmak amacıyla, benzinli, dizel ve hibrit araçların satış yasağını planlanandan beş yıl önceye alarak 2035'e çektiğini duyurdu.

Hem elektrik hem de benzinle çalışan hibrit araçları da ilk kez yasak kapsamına alan Londra yönetimi, altyapısının hazırlanabilmesi halinde tarihin daha da öne alınacağını duyurdu.

Başbakan Boris Johnson, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) tanıtım toplantısında, "Bir ülke olarak, bir toplum olarak, bir gezegen olarak, bir tür olarak; harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Euronwes’ten Burak Ortahamamcılar’ın haberine göre; İngiltere, 2019 yılında sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirmeyi taahhüt etti.

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'ne göre, 2018-2019 arasında elektrikli araç sayısı yüzde 144 arttı.