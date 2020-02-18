Dinozorda kanser tespit edildi

Her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açan kanser hastalığının, dinozorlar döneminde de var olduğu biliniyor. Kanada'da gün yüzüne çıkarılan milyonlarca yıllık bir dinozor fosilinde ise bugün hala insanları etkileyen kemik iliği kanseri tespit edildi.

İsrailli bilim insanları, 66 milyon yaşında olduğu hesaplanan "hadrosor" fosilinin kemiklerini inceledi.



Omurlarda tespit edilen tümörlerin, insanlarda da görülen "langerhans hücreli histiyositoz" olduğu anlaşıldı.



2003 yılında yapılan araştırmalarda dinozor kemiklerinde tümörler bulan araştırmacılar, dinozorların da kanser olduğunu keşfetmişti.



Kanadalı bilim insanlarıysa, 200 bin kişide bir rastlanan "langerhans" hastalığının dinozorlarda ilk kez tespit edildiğini söylüyor.