banner255
banner69
Böyle ehliyet mi olur?
Böyle ehliyet mi olur?
164 0
GAÜ, DAÜ'yü farklı geçti
GAÜ, DAÜ'yü farklı geçti
25 0
 
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
92 0
Oduncuların yüzü güldü
Oduncuların yüzü güldü
78 0
Doğan ikinci devrede güldü
Doğan ikinci devrede güldü
41 0
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
20 0
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
411 0
banner374

Dinozorda kanser tespit edildi

banner27

Her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açan kanser hastalığının, dinozorlar döneminde de var olduğu biliniyor. Kanada'da gün yüzüne çıkarılan milyonlarca yıllık bir dinozor fosilinde ise bugün hala insanları etkileyen kemik iliği kanseri tespit edildi.

Dinozorda kanser tespit edildi

 

İsrailli bilim insanları, 66 milyon yaşında olduğu hesaplanan "hadrosor" fosilinin kemiklerini inceledi.

Omurlarda tespit edilen tümörlerin, insanlarda da görülen "langerhans hücreli histiyositoz" olduğu anlaşıldı.

2003 yılında yapılan araştırmalarda dinozor kemiklerinde tümörler bulan araştırmacılar, dinozorların da kanser olduğunu keşfetmişti.  

Kanadalı bilim insanlarıysa, 200 bin kişide bir rastlanan "langerhans" hastalığının dinozorlarda ilk kez tespit edildiğini söylüyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.