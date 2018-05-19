Dilenci arkasında servet bıraktı

Lübnan'da 36 yıldır aynı yerde dilenen Fatma Osman, kendisine mesken edindiği terk edilmiş araçta ölü bulundu. Polis banka hesaplarına baktığında büyük şok yaşadı. Ülkede 'dünyanın en zengin dilencisi' olarak gündeme gelen kadına yardım edenler şaşkın.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapmasıyla tanınan kadın, dün hayatını kaybetti.

Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.

Polis, kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) buldu. Banka hesaplarına bakıldığında ise, büyük bir şok yaşandı. Fatma Osman'ın bankada tam 5,5 milyon doları çıktı.

Lübnan'da 'dünyanın en zengin dilencisi' olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu. Mahalle sakinlerinin hepsi tarafından tanınan Fatma'nın hepsiyle yaşanmış mutlaka bir hikâyesi de vardı.

Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını söylüyor. Nebil el-Asta, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı" dedi.

Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, bazı esnafın kadının bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı.

Kuyumcunun verdiği bilgiye göre, Fatma yıllarca dilenerek müşterilerden para topladı. Ayrıca esnaf zekat ve sadakalarını da kadına verdi.