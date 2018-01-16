Dev köprü inşaatı çöktü!

Kolombiya'da başkent Bogota'ya 95 kilometre mesafedeki köprü inşaatı çöktü. Villavicencio ile başkenti birbirine bağlayacak Chirajara Köprüsü inşaatı, 280 metre derinlikteki vadinin üstündeydi.
Köprünün ortasından kopmasıyla, işçiler ve beton yığınları vadiye düştü.
10 işçinin yaşamını yitirdiği olayda, şans eseri yaralı kurtulan çok sayıda işçi hastanelere taşındı.
Uluslararası ajanslar, köprü enkazından feci fotoğrafları dünyaya servis etti.
Başkent Bogota'ya 95 kilometre mesafedeki köprünün uzunluğu 446 metreydi.