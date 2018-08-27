Dev canlı kıyıya vurdu

Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da karaya vurmuş halde dev bir mürekkep balığı bulundu.

Dev balığın sosyal medyaya yüklenen fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Daniel, Jack ve Matthew Aplin kardeşler, Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’un güneyindeki kıyı şeridinde yüzmek için bir yer ararken, dev kolları olan beyaz bir yaratık fark etti.

Yerel haber ajanslarından NewstalkZB’a konuşan Daniel Alpin, “Kardeşim onu işaret ederek orada ne var dedi. Bunun üzerine hemen yanına giderek dev canlıyı çevirdik ve mürekkep balığı olduğunu fark ettim” dedi.

Kardeşlerden biri dev yaratık hakkında, “Başının üstünde bir çizik vardı ama daha hafif, küçücük, onu öldüren şeyin bu olduğunu düşünmüyorum” yorumunda bulundu.

Alpin kardeşler balığı kıyıya vurmuş halde buldu.

Alpin kardeşler dev mürekkep balığının bazı kollarının yaklaşık 5 metre uzunluğunda olduğu dile getirdiler.

Balığın ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Dev balığın sosyal medyada yer alan fotoğrafları büyük ilgi toplarken, görenler balığın büyüklüğüne inanmakta güçlük çekti.