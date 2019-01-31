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Dert dinlemenin saati 42 lira

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Japonya'da uyanık bir girişimci sıra dışı bir hizmete imza attı. 'Kiralık amcalar' saati 42 liraya insanların dertlerini dinlemeye başladı.

Dert dinlemenin saati 42 lira
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İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Japonya’da, küçük ya da büyük tüm dertleri dinlemesi için insanlara para ödenen bir hizmet sunuluyor.

Haberde, “Eğer arkadaşlarınız, aileniz ve sevgiliniz bitmek bilmeyen şikâyetlerinizden bıktıysa sakın endişe etmeyin. Hemen ‘Ossan Rental’ (Kiralık Amcalar) isimli hizmete başvurarak, kendinize sizi can kulağıyla dinleyecek orta yaşlı bir adam tutun” deniliyor.

Japon iş adamı Takanobu Nişimoto’nun geliştirdiği hizmet sayesinde saati 7 euro (42 Türk lirası) karşılığında, sorunları dinleyip hayat tavsiyesi verecek bir ‘kiralık amca’ edinmek mümkün.

Kurduğu işin gördüğü rağbete son derece şaşırdığını söyleyen Nişimoto, The Japanese Times gazetesine yaptığı açıklamada, “Hayatında, kariyerinde ve ilişkisinde tavsiyeye ihtiyaç duyan öyle çok insan var ki. Danışman olduğumu iddia etmiyorum, ancak benim hayat tecrübelerimin başka insanların hayatlarına yardımı dokunabilir” dedi.

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