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Deprem, tusunami şimdide yanardağ

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Endonezya'nın Soputan Yanardağı'nda patlama

Deprem, tusunami şimdide yanardağ
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Endonezya'da 7.5 büyüklüğünde depremin vurduğu Sulawesi Adası'nda bulunan Soputan Yanardağı patladı.

Kyodo ajansının Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi'ne dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan Yanardağı yerel saatle 08.47'de patladı. 

Soputan Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

Patlamanın herhangi bir kayba yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 347'ye yükseldi. 

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