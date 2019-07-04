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Denizaltıdaki yangının nedenini açıkladı

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu hafta başında yangın çıkan denizaltının nükleer denizaltı olduğunu söyledi.

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Denizaltıdaki yangının nedenini açıkladı
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Kremlin'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 14 denizcinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aktardığı bilgilere yer verildi. 

Açıklamaya göre, nükleer denizaltıdaki yangın akü odasında yani denizaltıyı çalıştıran yakıtın depolandığı bölümde çıktı. 

Gemideki nükleer reaktörün tamamen yalıtıldığı belirtildi. 14 denizcinin öldüğü yangın faciası pazartesi günü yaşanmış ancak olay salı günü ortaya çıkmıştı. 

Rusya, denizaltının nükleer enerjiyle çalıştığını ise olaydan üç gün sonra açıkladı.

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