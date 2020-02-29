Dehşete düşüren rapor!

İngiliz hükümetinin gizli raporuna göre, salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyonu aşkın insanın ölümüne yol açabilir!

Medyaya sızan İngiliz hükümetinin gizli raporuna göre, salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyonu aşkın insanın ölümüne yol açabilir.

İngiliz medyası, bugüne kadar açıklanmış en korkutucu raporu dünya ile paylaştı. Hükümetin gizli raporuna göre, salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyonu aşkın insanın ölümüne yol açabilir.

En kötü senaryonun yer aldığı raporda, koronavirüs salgınının pandemiye dönüşmesi halinde İngiltere'de virüsün bulaşacağı insan sayısı 50 milyon olarak tahmin ediliyor.

Vakaların çığ gibi büyümesinin 500 binden fazla can alabileceğini belirten gizli raporun başlığı, 'Covid-19 En Kötü Makul Senaryo' başlığını taşıyor.

Öte yandan İngiltere'de, tatillerini İtalya'nın kuzeyinde geçirip ülkeye dönen öğrenciler evlerine gönderildi.

92 milyon insan ölebilir!

Biyolog ve genetikçi Spencer Wells, koronavirüsünün 46 ila 92 milyon insanın ölümüne neden olabileceğini söyledi

Çin dışında 30'dan fazla ülkeye yayılan virüs ile ilgili biyolog ve genetikçi Spencer Wells, endişeye neden olabilecek bir iddia ortaya attı.

2007'de ünlü fizikçi Walter Kistler anısına verilen Kistler ödülünün sahibi olan Wells, aynı zamanda Austin Teksas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi.

Wells, koronavirüs sonrası ölüm oranının Çin'in dışında çok daha az görünmesi ile ilgili "Koronavirüs ölüm oranı Çin'in dışında az gibi görünüyor çünkü Çin dışında enfekte olan insanlar daha sağlıklı ve sağlık sistemleri daha iyi" dedi.

Ancak endişe veren sözleri de tahmini de bu değil. 50 yaşındaki bilim insanına göre virüs Kara Veba gibi ölümcül olabilir.

Wells, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Kimi epidemiyoloji uzmanlarının hesaplamalarına göre önünde sonunda dünya nüfusunun yüzde 60'ı enfekte olacak, yüzde 1-2'lik bir ölüm oranı ortaya çıkacak. Bu da yaklaşık 46 ila 92 milyon insanın ölmesi anlamına geliyor" diye yazdı.

ABD'li genetikçi 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açan ve Ortadoğu, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere 200 milyon kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilen veba salgını Kara Veba ile mevcut yeni tip koronavirüs arasında benzetme yaparken, Türkiye sınırındaki Suriyeli mültecilere de değindi:

"Ölümler Hindistan ve Afrika gibi yerlerde daha çok olacak, çünkü sağlık sistemi ve altyapı daha kötü. Koronavirüs Türkiye sınırına yığılmış Suriyeli mülteciler gibi grupları vurduğunda ise kara vebadan bu yana görülmemiş bir şekilde bir insani kriz meydana gelecek."