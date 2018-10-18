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Dedesinin küllerinden kurabiye yaptı

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ABD'de bir lise öğrencisi, ölen dedesinin külleriyle hazırladığı kurabiyeleri bazı sınıf arkadaşlarına ikram etti.

Dedesinin küllerinden kurabiye yaptı
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Davis bölgesi polisi Paul Doroshov, Sacramento yakınlarında bir lisede okuyan kız öğrencinin, öldükten sonra yakılan dedesinin küllerini kullanarak, bir arkadaşıyla beraber yaptığı kurabiyeleri en az 9 sınıf arkadaşına ikram ettiğini söyledi.

Doroshov, öğrencilerden bazılarının arkadaşlarına, kurabiyelerin içinde insan külü olduğunu söylediğini aktardı.

Müfettişlerin, kurabiyeyi yiyen 9 öğrenciyle görüştüğünü ve kurabiyelerin insan külünden yapıldığına ilişkin destekleyici detaylar olduğuna dikkat çeken Doroshov, ancak öğrencilerin, herhangi bir suçlamayla karşılaşmasının pek olası olmadığını bildirdi.

Doroshov, polisin, herhangi bir sağlık riskinin olmadığı olayın çözümünü okul idaresine bıraktığını kaydetti.

"KURABİYEDE BİR ÇITIRDAMA VARDI"

Okul Müdürü Tyler Millsap, Facebook üzerinden yaptığı paylaşım ve velilere gönderdiği e-maille, "bu zorlu olayı en haysiyetli şekilde ele aldıklarını" belirterek, "öğrencilerin yaptıklarından pişmanlık duyduğunu ve durumun artık aile meselesi olduğunu" bildirdi.

Öğrencilerden, KCRA televizyonuna konuşan Andy Knox, adı açıklanmayan kız öğrencinin, daha önce ölen dedesinin küllerinden bahsettiğini belirtti.

Kurabiyeyi ısırdıktan sonra tadında farklılık olduğunu anladığını söyleyen Knox, "Bana, kurabiyenin içinde özel bir malzeme olduğunu söyledi" dedi.

Kızın daha sonra gülerek, kurabiyenin içinde dedesinin küllerinin olduğunu söylediğini aktaran Knox, "Çocukken kum yediyseniz bilirsiniz, dişlerinizin arasında çıtırdar gibi olur. Kurabiyede de ona benzer bir çıtırdama vardı" diye konuştu.

 

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