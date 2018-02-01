Darmık Dağı ele geçirilmek üzere

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca dikilen ve yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile imha edilen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtının bulunduğu Darmık Dağı'nın eteklerine ulaştı

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik süren Zeytin Dalı Harekatı 13. gününde...

TSK ve ÖSO birlikleri, Burseya Dağı'nın alınmasının ardından Öcalan'ın imha edilen sözde anıtının bulunduğu Darmık Dağı'nın eteklerine vardı.



Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacında terör örgütü tarafından provokasyon amaçlı inşa edilen ve 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen Öcalan posterinin yer aldığı sözde anıt, dün başlatılan operasyonla yerle bir edilmişti.



ÖSO'ya bağlı Sultan Süleyman Şah Tugay’ına ait arazi aracı, Afrin'in Şengal köyünde PYD/PKK'lı teröristlerin kullandığı ABD yapımı TOW füzesiyle vuruldu.



Araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.



Harekat kapsamında bugün Afrin'in Bülbül beldesi ve kuzeyindeki Ali Kar köyü, PYD/PKK'lı teröristlerden temizlendi.



Afrin ilçesinde PYD/PKK’dan ele geçirilen ilk belde merkezi olan Bülbül beldesinin ardından diğer kesimlere yönelen operasyonlar sürüyor.



Harekatın 13. gününde Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu.



Belirlenen terör örgütü PYD/PKK hedefleri, savaş uçakları, bölgede konuşlu Fırtına obüsleri ve topçu birlikleri ile sabah saatlerinden itibaren imha ediliyor.

29 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI



Harekatın 13. gününde Afrin'in beş beldesinde 1’i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu.



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Bülbül beldesi merkezinin yanısıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirdi.

TSK: 790 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 790'a çıktığını duyurdu.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.



“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur.



Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."