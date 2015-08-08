DAEŞe çok ağır darbe: 67 ölü

Irakta terör örgütü DAEŞe yönelik operasyonlarda, 67 örgüt militanının öldürüldüğü bildirildi.

AA

Bağdadi nahiyesi polis müdürü Kasım el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait uçakların nahiyenin batısındaki Kusriyat bölgesine düzenlediği hava saldırısında, 39 örgüt militanının öldürüldüğünü ve 11 aracın imha edildiğini belirtti.

Bu arada Peşmerge güçlerinde Yüzbaşı Şirzad Zaholi, Musul'un batısına 120 kilometre uzaklıktaki Sincar ilçesindeki mevzilerine DAEŞ tarafından düzenlenen saldırıların Peşmerge tarafından püskürtüldüğünü, olayda 13 militanın öldüğünü ifade etti.

Zaholi, koalisyon uçaklarının Sincar'ın güneyindeki Beac ilçesine yönelik saldırılarında ise 15 DAEŞ mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

HAVA SALDIRILARINDA 3 SİVİLİN ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Öte yandan, Ratbe kenti sakinlerinden Hamid ed-Delimi, Irak ordusuna ait uçakların alçak uçuş yaptığını ve kentteki iki eve saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Delimi olayda 1'i kadın, 1'i çocuk, 3 sivilin öldüğünü iddia etti.

Terör örgütü DAEŞ'in 10 Haziran 2014'te Musul'u ve ardından diğer bazı bölgeleri ele geçirmesiyle başlayan çatışmalar ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor. Irak ordusuyla peşmerge güçleri, DAEŞ'in elindeki bölgeleri geri almak için operasyonlar düzenliyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de Irak ordusuna havadan destek veriyor.