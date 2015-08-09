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DAEŞ bunu da yasakladı

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Terör örgütü DAEŞ'in, Suriye'nin kuzeyinde denetim altında tuttuğu Rakka kentinde, halka televizyon izlemeyi yasakladığı bildirildi.

DAEŞ bunu da yasakladı
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AA muhabirinin Rakkadaki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü DAEŞ, cuma günleri Kuran-ı Kerim dinlenmesi haricinde halka televizyon izlemeyi yasakladı.

Terör örgütü DAEŞ, daha önce de Rakkada interneti yasaklamıştı. Halkın yararlanması için sadece sabah saat 09.00dan akşam saat 17.00ye kadar internet kafelere izin veren DAEŞ, bu saatten sonra kafeleri kapatmayanlara ise ağır cezalar uyguluyor.

Rakka halkı, bir yandan DAEŞ baskısı diğer yandan koalisyon güçlerinin hava saldırıları nedeniyle zor durumda bulunuyor.

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