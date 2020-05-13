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Coronayla birlikte çocukları vuran hastalık ABD’ye sıçradı

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Corona virüsü salgınında çocuklar arasında yayılan toksik şok benzeri hastalık ABD'yi de alarma geçirdi. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, başta New York'ta görülen vakalar sonrası doktorlara uyarıda bulundu.

Coronayla birlikte çocukları vuran hastalık ABD’ye sıçradı

 

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, çocuklar arasında virüse bağlı olarak geliştiği öne sürülen bir sendrom İngiltere’den sonra ABD’de de panik yarattı.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), çoklu organlarda iltihaplanmaya bağlı gelişen ve yüksek ateş ile ciltte kızarıklık ve şişlik belirtileri olan sendromun toksik şokla benzerlik gösterdiğini vurguladı.

NEW YORK’TA 100 VAKA

CDC, sendromun corona virüsüyle bağlantılı olduğu yönünde şüpheler olduğunu belirtirken, salgının en çok etki gösterdiği New York eyaletinde 100 çocukta bu durumun görüldüğünü ifade etti.

Hastalığın belirtileri arasında dildeki kızarıklık ve şişlikler de var.

CDC, söz konusu sendrom nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 5 ve 7 yaşında iki erkek çocuğu ile 18 yaşında bir genç kızın olduğunu da ekledi.

Konuyla ilgili Boston Çocuk Hastanesi’nde bir panel düzenlendiği öğrenilirken, sendromun Kawasaki hastalığıyla olan benzerliğinin de araştırıldığı açıklandı.

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