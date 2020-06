Coronanın çıktığı pazarda mide bulandıran görüntü

Corona virüsünün dünyaya yayıldığı Çin'in Yulin kentinde düzenlenen 'Köpek Eti Festivali" için hayvan pazarında köpek satışı görüntülendi.

Corona virüsünün yayıldığı dönemde canlı hayvan pazarlarında virüsün yayıldığı ve yarasa çorbası ve pangolinden bu hastalığın bulaştığı iddia edilmişti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle 450 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Hastalığın ortaya çıktığı Çin’in Yulin kentinde her yıl düzenlenen ‘Köpek Eti Festivali’ büyük tepkilere rağmen dün resmen başladı…

Çin Halk Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, ‘Köpekler evcil, kurtarma ve servis hayvanlarıdır, çiftlik hayvanları değildir’ açıklamasına rağmen, corona virüsünün ortaya çıktığı düşünülen hayvan pazarlarında, ‘yemek’ için köpekler satılmaya devam ediyor.

Humane Society International isimli kuruluş çekilen fotoğrafları uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

Daha önce Çin medyasında Pekin yönetiminin, köpek etini gıda listesinden çıkaracağı duyurulsa da henüz bu konuya ilişkin resmi bir adım atılmadığı ifade edildi.

STK’LAR AYAĞA KALKTI

Dünya genelinde hayvan haklarını savunan Washington merkezli kar amacı gütmeyen büyük bir kuruluş olan Humane Society International (HSI), Yulin kentinde hala canlı köpeklerin ve köpek etlerinin ‘gıda’ olarak satıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı.

HSI resmi internet sitesi üzerinden, Çin Halk Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın köpeklere yönelik açıklamasını hatırlatarak, Çinli yetkililerden hala köpek satışı yapan hayvan pazarları konusunda somut adım atılması çağrısında bulundu.

Köpekler, pazardan kurtarılan canlı köpeklerin fotoğraflarını paylaştı.

Corona virüsü salgınına rağmen, köpeklerin katledilip kazanlarda pişirilme görüntüleri sosyal medyadan tepkilere neden oldu. Çin'in Guangksi bölgesinde Yulin kentinde her yıl 21 Haziran ve 30 Haziran arasında köpeklerin etlerini yeme festivalinden çirkin görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.

CEZALAR CAYDIRICI OLMALI

Çinli uzmanlar, köpek eti yemenin sağlık riski oluşturacağını ve corona virüsü salgınının devam ettiği bugünlerde böyle bir riskin alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, köpek ve kedi etinin tüketimine ilişkin çıkarılan yasağın caydırıcı olması gerektiği konusunda Pekin yönetimine çağrıda bulunuyor.

KÖPEK ETİ TİCARET HACMİ 15 MİLYON DOLAR

Çin'de her yıl düzenlenen ve 10 gün sürecek “Liçi ve Köpek Eti Festivali” (Lychee and Dog Meat Festival) isimli etkinlikte, ülkenin her yerinden Yulin kentine gelen köpek eti tüccarları 10 gün boyunca bölgede köpek eti satıyor. Sadece bu festival için köpek eti ticaret hacminin, 15 milyon dolarları bulduğu ifade edildi.