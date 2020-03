Coronada vaka sayısı 90 bine ulaştı

Dünya genelinde Corona virüs vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3058 kişi yaşamını yitirdi

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3058 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İşte corona virüste son durum...

Portekiz devlet yetkilileri ülkede ilk kez iki kişide corona virüs tepit edildiğini açıkladı. Biri İtalya'dan diğeri İspanya'dan gelen enfekte kişilerin Porta'daki bir hastanede tedaviye alındığı ifade edildi. Bununla birlikte, Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülkede ilk kez corona virüs tespit edildiğini duyurdu.

ENDONEZYA'DA İLK VAKALAR

Endonezya’da ilk kez 2 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasına rastlandı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya’yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat’ta Malezya’da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Öte yandan, Japonya’da Covid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden önceki gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1701, İran 1501, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 150, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 56, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 3, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 2, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Ermenistan 1.

İRAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

İran'da corona virüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını bildirdi.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 150'YE YÜKSELDİ

Almanya'da Robert Koch Enstittüsü Başkanı Lothar Wieler, ülkedeki vaka sayısının 150'ye yükseldiğini bildirdi. Wieler, ülkede Kuzey Rhine-Westphalia'da 86, Baden-Württemberg ve Bavaria Baden-Württemberg'de 19'ar ve Bavyera'da 26 vakanın bulunduğunu söyledi.

ABD'DE İKİNCİ ÖLÜM

ABD’de, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Covid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, "ABD’de ilk Covid-19 bağlantılı ölüm" olarak rapor edilmişti.

Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Covid-19 vakası bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Covid-19 vakasının tesbit edildiği bildirildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında Covid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu.

Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi.

New York’ta salgına karşı önlem almak isteyenler, su, konserve gıda,

tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemeleri için marketlere hücum etti.

İTALYA 41 ÖLÜM, AVRUPA'DA ARTIŞ

İtalya’da yeni tip corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının bin 701'e ulaştığını, ölü sayısının da 12 artarak 41’e yükseldiğini açıkladı.

Borelli, 140 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, buna karşın şu ana kadar 83 kişinin ise iyileştiğini aktardı.

Covid-19 bulaşmış kişilerin sayısı Avrupa'da artmaya devam ediyor.

Son verilere göre Covid-19 bulaşan kişi sayısı Almanya'da 129, Fransa'da 100, İspanya’da 74, İngiltere'de 36, İsveç’te 22, Avusturya’da 14, Hollanda'da 10, Yunanistan'da 7'ye çıktı.

Belçika'da da ikinci virüs vakası tespit edildi.

Paris’teki tarihi Louvre Müzesi corona virüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Çekya'da ilk corona virüs vakasına rastlandığı duyuruldu.

İngiltere'de 13 corona virüs vakası daha görüldü. Bu rakam doğrultusunda ise İngiltere'de 36 kişi corona virüsü ile savaşıyor.

TAYLAND'DA İLK ÖLÜM

Tayland'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Post'un haberine göre yetkililer, Covid-19 taşıyan 35 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini açıkladı.

ERMENİSTAN'DA İLK VAKA

Corona virüsü Türkiye'nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan'da virüse rastlanıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "28 Şubat'ta eşiyle birlikte İran'dan Erivan'a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.



AVUSTRALYA’DA İLK CAN KAYBI

Batı Avustralya Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde corona virüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölen kişinin Diamond Princess gemisinde virüse yakalanan 79 yaşındaki eşinin de aynı hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Robertson, kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi

KARANTİNA GEMİSİNDE 2 YOLCU DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Japonya’da daha önce corona virüs riski nedeniyle karantina altına alınan gemiden 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yolculardan birinin Japon vatandaşı bir kadın olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden diğer yolcunun ise İngiltere vatandaşı bir erkek olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Japonya’dan bugün bildirilen yeni corona virüsü vakaları ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 961'e çıkardı. Toplam vakaların 705'ini, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.