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Corona virüsüne karşı ilk uyaran doktor için ABD’den flaş hamle

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ABD'li senatörler, Çin'de corona virüsüne karşı ilk uyarıları yapan doktorlardan Li Wenliang'ın adını Washington'da bir caddeye vermek için harekete geçti. İsmi değiştirilmesi istenen caddede Çin Büyükelçiliği de bulunuyor

Corona virüsüne karşı ilk uyaran doktor için ABD’den flaş hamle

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede dünya geneline yayılarak 270 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Hastalıkla ilgili ilk bulguların ortaya çıktığı Aralık 2019’da, Çin’de bu duruma dikkat çekmeye çalışan doktorlardan biri de Li Wenliang’dı.

Bunun bir salgına dönüşebileceği konusunda uyarı yapan Wenliang, Pekin yönetimi tarafından susturulduğu iddialarının ardından hastalığa yakalanarak şubat ayında hayatını kaybetti.

Çin’i gerekli önlemleri almamakla suçlayan ülkelerin başında gelen ABD ise Wenliang için harekete geçti.

‘ADINI UNUTTURMAYACAĞIZ’

Cumhuriyetçi Parti senatörleri, başkent Washington’da Çin Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın adının değiştirilmesini teklif etti. Senatörlerin teklifine göre sokağın adının ‘Li Wenliang Plaza’ olması isteniyor.

Konuyla ilgili konuşan Cumhuriyetçi senatör Tom Cotton, “Doktor Li’nin adını, ölümünden sorumlu olan ülkenin elçiliğinin bulunduğu bölgeye vererek asla unutulmamasını sağlayacağız” dedi.

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