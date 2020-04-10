Corona virüsünden ölümler 100 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dünya genelinde corona virüsünden ölenlerin sayısı 100 bin sınırını aştı

Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 1 milyon 650 bini aştı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ilk ölüm 9 Ocak’ta Çin’in Wuhan kentinde gerçeklemişti.

Dünya üzerinde en çok ölümlerin yaşandığı İtalya’da bugüne kadar 18 binden fazla insan hayatını kaybetti. İtalya’yı takip eden ABD’de ise ölü sayısı 18 bine yaklaştı.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da ise ölü sayısı 16 bin sınırında. İspanya’yı ise 12 bin ölü sayısıyla Fransa takip ediyor. İngiltere’de ise ölü sayısı 9 bin.