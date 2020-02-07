Corona virüsünde panik: Ölü sayısı yine arttı, her gün 100 kişi yakılıyor iddiası

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında başlayan ve kısa sürede küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü ile ilgili resmi açıklamalar ve yerel basında yer alan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Bugün Çin Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 636'ya ulaştığı duyuruldu. Dün bu rakam 563'tü.

​Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgınında yeni açıklamalar uluslararası gündemi meşgul etmeye devam ediyor… Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ülke genelinde virüs kaptığı tespit edilen kişi sayısının 31 bin 161 olduğunu açıklarken salgından ölenlerin sayısının da 636’ya ulaştığını duyurdu.

Öte yandan yerel basında yer alan bazı haber ve iddialar da uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Rahatsız edici iddialara göre Çin hükümeti ölü sayısını resmi olarak açıklamıyor ve kasten gizliyor. Wuhan’daki bir cenazeevinde ve cesetlerin yakıldığı krematoryumlarda çalışan bir yetkili, “Krematoryum 7 günde 24 saat boyunca çalışıyor. Wuhan’da corona virüsten yaşamını yitiren insanların bedenlerini yakıyoruz” dedi.

“EVLERİMİZE GİDEMİYORUZ”

Krematoryumda çalışan yetkili, 28 Aralık’tan beri her gün neredeyse en az 100 kişinin cansız bedenini yaktıklarını söylerken, izinlerin iptal edildiğini de söyledi.

Kendisini Bay Yun olarak tanıtan çalışan, “Çalışanlarımızın yüzde 90’ı 7/24 çalışıyor… Evlerimize gidemiyoruz. Wuhan’daki bütün krematoryumlar bu şekilde. İnsan gücüne gerçekten ihtiyacımız var” dedi.

Yun, “Bizim iş yerimiz Wuhan Tongji Hastanesi’nden, Wuhan 13 numaralı hastaneden ve yeni inşa edilen Huoshenshan Hastanesi’nden bedenler geliyor. Her gün neredeyse en az 100 ceset torbasına ihtiyacımız oluyor” dedi.

İngiliz tabloid gazetesi Daily Star’da yer alan haberde krematoryumda çalışan görevlilerin özel kostüm ve maskeler kullandığı vurgulandı.

Güney Kore’de düzenlenen toplu düğün merasiminde çok sayıda çiftin maske takması dikkat çekti.

Öte yandan bir süre önce Çin devlet medyasında yer alan haberlerde, krematoryumların yakınlarında cenaze töreni düzenlenmesine yasak getirilmişti.