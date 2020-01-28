Corona virüsünde ölü sayısı 80’e çıktı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Vaka sayısı 3 bine yaklaştı. Hong Kong, Malezya ve Moğolistan da sınırlarını kapattığını duyurdu

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü salgını sürüyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Vaka sayısı 3 bine yaklaştı. Pekin yönetimi, Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede yeni yıl tatilini 2 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı. Hong Kong, Malezya ve Moğolistan sınırlarını kapattığını duyurdu. Daha önce Kuzey Kore ve Tayvan da virüs nedeniyle sınırlarını kapattığını duyurmuştu. Endonezya'da "corona virüsü" nedeniyle Çinlilerin ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısı yapıldı. Güney Kore'de alarm seviyesi yükseldi, AB salgını görüşmek için sağlık güvenliği komitesini toplayacağını bildirdi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü yayılıyor.

Pekin yönetimi, salgın dolayısıyla alınan tedbirleri artırma kararı aldı.

Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede, tatilin bitişi 3 gün uzatılarak 2 Şubat'a ertelendi.

Avrupa Birliği (AB), Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü salgınını görüşmek için sağlık güvenliği komitesini toplayacağını duyurdu.

Virüs, Çin dışında yayılmaya da devam ediyor. Virüs, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya, Malezya, Nepal ve Kanada'da tespit edildi.

ABD'de Corona virüsü tespit edilen kişilerin sayısı 5’e yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, California ve Arizona eyaletlerinde üç kişide daha virüse rastlandığını açıkladı. Bu kişilerin daha önce Çin'in Wuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi.

Fransa hükümeti de, Wuhan’da bulunan vatandaşları için harekete geçti. Sağlık Bakanı, Fransız vatandaşların hafta ortasında ülkeye getirileceğini açıkladı. Çin'den gelecek olan Fransızların 14 gün boyunca karantinada tutulacağı belirtildi. 24 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede 3 kişide corona virüsü görüldüğünü bildirmiş, Avrupa'da başka kişilerde de bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulunmuştu.

Hong Kong ise, Hubey eyaleti sakinlerini ve son 14 gün içerisinde salgın bölgesinde bulunanların ülkeye girişini yasakladı. Hong Kong vatandaşlarını kapsamayan yasağın ne zaman kalkacağı ise belli değil.

Endonezya Kamu Denetçiliği Kurumu, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle Çinlilerin ülkeye girişlerinin geçici süreyle yasaklanması çağrısı yaptı. Ülkeye çoktan girmiş Çinlilerin kayıtlarının ise acilen tutulması gerektiğini belirten Ida, söz konusu ölümcül virüsün Çin'den ülkeye giriş yapanlara bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için virüs taramasının da artırılması talebinde bulundu.

Malezya, yeni tip Corona virüsü nedeniye virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaleti ve çevresinden gelenlere geçiçi geçiş yasağı getirdiğini duyurdu. Malezya'da şu ana kadar 4 kişinin Corona virüsünden etkilendiği tespit edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hong Kong Eyaleti, Macau Özel İdare Bölgesi, Afganistan, Butan, Hindistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Laos, Mynmar, Nepal, Kuzey Kore, Pakistan, Rusy,a Tacikistan ve Vietnam olmak üzere 16 ülkeyle kara sınırı bulunuyor.

MOĞOLİSTAN'DAN SINIR KAPISINI KAPATMA KARARI

Moğolistan Ulusal Haber Ajansı "Monstame"nin haberine göre, Moğolistan Bakanlar Kurulu, yeni tip Corona virüsü gündemiyle acil toplandı. Toplantıda virüsün yayılmasını önlemek ve Çin ile sınır kapısında güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla sınır kapısının yaya ve araç trafiğine kapatılması kararı alındı. Daha önce Kuzey Kore sıırlarını Çin vatandaşlarına, Tayvan ise Vuhan kentinden Çinli vatandaşlara sınırlarını kapattığını duyurmuştu.

GÜNEY KORE ALARM SEVİYESİNİ YÜKSELLTİ

Güney Kore, Çin'de ortaya çıkan ve Güney Kore'de 4 kişide tespit edilen yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) yarattığı tehlikeye karşı bulaşıcı hastalık alarm düzeyini artırdı. Güne Kore haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Park Neung-hoo başkanlığında toplanan acil durum komitesi, alarm düzeyinin en yüksek 4. seviye olan "sarı" dan 3. seviye olan "turuncuya" yükseltilmesine karar verdi. Turuncu alarm, bir bulaşıcı hastalığın ülkedeki kısmi yayılma durumuna işaret ediyor.