Corona virüsünde kritik gün

Avrupa ülkeleri corona virüsü tecrit uygulamalarının ardından bugün bazı sınır kontrollerini hafifletiyor ancak İspanya'nın kapalı kalmaya devam etmesi, diğer bazı yerlerdeki kısıtlamalar ve yeni çalışma yöntemleri seyahatin salgın öncesi seviyelere dönmesinin çok uzun zaman alacağı anlamına geliyor

22 AB ülkesinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’den oluşan Schengen bölgesinde kontrolsüz geçişler yapılıyor ancak mal trafiği ve kritik çalışanlar dışındaki herkese çoğunlukla üç aydır kapalı.

Avrupa Komisyonu’nun İçişleri’nden sorumlu üyesi Ylva Johansson geçen hafta Schengen üyelerini Temmuz ayından itibaren diğer ülkelere kademeli olarak yeniden açılmasına izin vermek için bugüne kadar iç sınır kontrollerini kaldırmaya çağırmıştı.

Danimarka’nın Almanya sınırını açmasıyla birlikte Frosley’deki E45 otoyolunda uzun kuyruklar oluştu. (Fotoğraf: Reuters)

Bu adım Avrupa’nın zarara uğrayan seyahat ve turizm sektörü için yaz sezonun bir kısmını kurtarmaya yardımcı olabilir. Eğlence ve kültürle birlikte seyahat ve turizm sektörü, AB ekonomisinin yaklaşık %10’unu oluşturuyor. Bu sektörün salgından daha ağır etkilenen Akdeniz ülkelerinde daha da büyük bir payı bulunuyor.

İzlanda’dan Yunanistan’a, AB ve Schengen ziyaretçileri için birçok kısıtlama bugün gevşetilecek ancak Schengen bölgesinde yaşayan 420 milyon kişi için serbest seyahate dönüş olmayacak.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’nın turistik kenti Mallorca’ya Almanya’dan aylar sonra ilk kez turistik sefer düzenlendi. Düseldorf’tan kalkan uçakta güvenlik önlemleri üst seviyede olsa da koltukların arasında mesafe bırakılmaması dikkat çekti.

İspanya, bazı İspanyol adaları hariç olmak üzere 21 Haziran’a kadar yabancı turistlere izin vermeyecek. Başka yerlerde, seyahat hakkı nerede yaşadığınıza ve nereye gittiğinize bağlı olacak.



TRAFİK IŞIĞI SİSTEMİ

Yunanistan, sekiz AB ülkesindeki bir çok havalimanından gelenler için karantina uygulayacak. Çek Cumhuriyeti’nin ‘turuncu’ veya Portekiz ve İsveç gibi ‘kırmızı’ ülkelerden gelen turistlerin girişini engelleyen bir trafik ışığı sistemi bulunuyor.

Danimarka, en azından altı gecelik konaklama rezervasyonu yapmaları koşuluyla İzlanda, Almanya ve Norveç’ten gelen turistlere izin verecek, ancak İsveç’e izin vermeyecek.

İngiltere’nin ziyaretçiler için zorunlu iki haftalık karantinası, İngilizlerin Fransa’da aynı karantinayla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. (REUTERS)