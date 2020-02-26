Corona virüsü tehlikesi devam ediyor: 81002 hasta, 2762 ölü

Yeni tip corona virüsü salgını yayılıyor. Son verilere göre dünya genelinde 81 bin 2 kişi hastalığa yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 762'ye yükseldi. Virüsün yayıldığı ülkelerin sayısı ise 42 oldu. İtalya'da ölü sayısı 11'e yükselirken, İngiltere ülke genelinde toplu testlere başlayacağını duyurdu.

Çin'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıktı.

Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 762, hasta sayısı ise 81 bin 2 oldu.

Cezayir, İsviçre ve Avusturya da ülkede virüse rastlandığını duyurdu.

Böylece dünya genelinde corona virüsünün görüldüğü ülke sayısı 42'ye yükseldi.

AVUSTURYA VE CEZAYİR'DE İLK VAKALAR

Avusturya'nın İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde, iki İtalyan vatandaşında yapılan testlerde yeni tip corona virüsü tespit edildi.

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.



Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Ülkedeki Covid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491'e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108'e geriledi.

Bununla birlikte toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 717'ye, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64'e ulaştı.

Covid-19'dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745'e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong'da 85'e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

İTALYA'DA 11 ÖLÜ 323 HASTA

İtalya’da yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.



Corona virüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

İtalya genelinde corona virüsü vaka sayısı da 323'e yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Covid-19'a rastlandı.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ile Baden Württemberg eyaletlerinde tespit edilen corona virüsü vakalarıyla ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 17'ye yükseldi.



Federal Sağlık Bakanlığı, testleri pozitif çıkanların yanı sıra şüpheli vakaların da arttığı Covid-19 nedeniyle ülkede henüz ölüm vakasının olmadığını açıkladı.

Yeni tip corona virüsü görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:



"Güney Kore bin 146, Japonya 861, İtalya 323, İran 95, Singapur 91, ABD 57, Tayland 40, Avustralya 23, Bahreyn 23, Malezya 22, Almanya 17, Vietnam 16, Fransa 14, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Kanada 11, Kuveyt 9, İspanya 6, Irak 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İsrail 2, Umman 2, Avusturya 2, Hırvatistan 1, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, İsviçre 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan 1."