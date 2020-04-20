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Corona virüsü mucizesi: Yıllar sonra ortaya çıktılar

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Corona virüsü ile birlikte insanlığın doğa üzerindeki olumsuz etkisi de gözler önüne serildi...

Corona virüsü mucizesi: Yıllar sonra ortaya çıktılar

Corona virüsünden önce bir turizm merkezi olan Tayland sahilleri boş kalınca 20 yıl sonra nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan deri sırtlı deniz kaplumbağaları yumurtalarını buraya bıraktı.

 

Son dakika… Corona virüsü mucizesi: Yıllar sonra ortaya çıktılar

Corona virüsü sebebiyle milyonlarca insan yaşamlarına evlerinde devam ederken, doğada umut verici gelişmeler yaşandı… Corona virüsü öncesinde bir turizm merkezi olan Tayland sahilleri salgın sonrasında bomboş kalınca nesli tükenmek üzere olan deri sırtlı deniz kaplumbağaları yıllar sonra ortaya çıktı.

 

Tayland sahillerindeki bilim insanları 20 yılı aşkın bir süredir görülmeyen deniz kaplumbağalarının çok sayıda yumurta bıraktığını tespit etti. Phuket Deniz Biyoloji Merkezi Direktörü Kongkiat Kittiwatanawong, “Görevliler geçen yılın Kasım ayında son 20 yılın en yüksek yumurta oranını tespit etti. 11 kaplumbağa yumurtlama noktası tespit edildi. Bu çok iyi bir şey çünkü normalde yumurtalarını bıraktıkları alanlar  insanlar yüzünden tahrip oluyordu” dedi.

Bugün dünya basını deniz kaplumbağalarının yumurtalarını kırarak denize kavuştukları anları görüntüledi ve kamuoyu ile paylaştı.

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