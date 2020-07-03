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Corona virüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi

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Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yeni tip corona virüsün (Covid-19) D614G adlı mutasyonunun şu anda dünyada hastalığa sebep olan en yaygın varyasyon olduğunu söyleyerek, virüsün yapısı nedeniyle orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu açıkladı.

Corona virüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi

 

 Ancak, araştırmacılar mutant virüsün orjinalinden daha fazla ölümcül olmadığını söyledi.

 

 

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 11 milyonu aşarken, İngiliz bilim insanları şu anda vakaların çoğuna neden olan virüsün orjinalinden farklı olduğunu açıkladı.

Bilim insanlarından uyarı: Corona virüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi - 2

ABD'deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile İngiltere'deki Duke Üniversitesi ve Sheffied Üniversitesi’nden araştırmacılar, şu anda dünyanın genelinde yeni tip corona virüsün D614G adlı mutasyonunun hüküm sürdüğünü belirtti.

Bilim insanlarından uyarı: Corona virüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi - 3

ORJİNALİNDEN DAHA BULAŞICI

Bilim insanları söz konusu mutasyonun corona virüsün yapısında bulunan peplomer(virüsün üzerinde yer alan ve konakçı hücreye tutunmasını sağlayan protein yapı)  sayısını artırdığını ve bu nedenle virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini ve Covid-19’a yakalananlardaki viral yükün arttığını söyledi.

Bilim insanlarından uyarı: Corona virüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi - 4

Sheffield Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Thushan de Silva, “Corona virüsü şehrimize girdiğimizden beri analiz ediyoruz. Bugün hakemli dergide yayımlanan araştırmamız D614G adlı genetik mutasyonun en sık görülen corona virüs türü olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, yapıla laboratuvar deneylerinde virüsün orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu görüldü” ifadeleri kullanıldı.

Bilim insanlarından uyarı: Corona virüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi - 5

Çalışmada araştırmacılar, labaratuvar deneylerinin yanı sıra tüm dünyadan binlerce vakaya dair bilgilerin bulunduğu GISAID veritabanından yaralandı. Bu şekilde virüsün dünyada izlediği yolculuk analiz edildi.

Bilim insanlarından uyarı: Corona virüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi - 6

DÜNYADAKİ HAKİM CORONA VİRÜS MUTASYONU: D614G

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndan Doktor Bette Korber, “Şu anda  SARS-CoV-2’nin (Covid-19) küresel evrimini izlemek çok kolay, çünkü dünya genelindeki pek çok araştırmacı karşılaştığı vakalardan alınan örnekleri GISAID’a yükleyerek diğer bilim insanlarının görüşüne açıyor. Projede on binlerce vaka bulnuyor. Bu şekilde D614G’nin dünyadaki hakim mutasyon olduğunu keşfettik” dedi. 

Bilim insanlarından uyarı: Corona virüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi - 7

"DAHA FAZLA BULAŞICI OLMASINA RAĞMEN, DAHA ÖLÜMCÜL DEĞİL"

Diğer taraftan, araştırmacılar mutant corona virüsün daha bulaşıcı olmasına rağmen, hastalığın şiddetini artırmadığına inandıklarını söyledi. Dr. De Silva, “Şanslıyız ki, D614G şu aşamada daha ciddi bir Covid-19 hastalığına sebep olmuyor. Virüs daha bulaşıcı hale gelmesine rağmen, daha fazla ölümcül değil” ifadelerini kullandı.

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