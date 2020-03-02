Corona Virüs hava kirliliğini azalttı

NASA tarafından paylaşılan uydu fotoğraflarına göre, Corona virüs salgını hava kirliliğini azalttı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs salgını binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgın Çin'de ilginç bir haber ile gündemde.



Virüs, dünya ekonomisine oldukça ağır hasarlar veriyor. Ancak bu hasar gezegenimiz için pozitif bir etkiye de sahip.



BBC'de yer alan habere göre, Corona virüs Çin'de hava kirliliğinin azalmasının da önünü açtı.



NASA'nın yayınladığı uydu fotoğraflara göre, azot dioksit oranında hatırı sayılır bir düşüş gözlemlendi.



Uzmanlar bunun en önemli nedeninin salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan fabrikaları gösteriyor.