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"Corona aşısı yıl sonundan önce çıkabilir"

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Beyaz Saray'daki basın toplantısında söz alan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD'de 140'tan fazla klinik deney yapıldığını ve ABD'nin insanlar üzerinde denenme aşamasına gelen üç aşı adayına büyük yatırımlar yaptığını söyledi

"Corona aşısı yıl sonundan önce çıkabilir"

Azar, bunların bazılarının “yıl sonundan önce güvenli ve etkili dozlar üretme potansiyelinin bulunduğunu” belirti.

Azar ayrıca “Amerika’nın Covid-19 ile mücadeleye hiç bu kadar hazır olmadığını” söylerken, test ve izleme kapasitesine ek olarak ülkenin “onbinlerce Amerikalı hastanın yararlandığını ve şimdiden binlerce kişinin yaşamını kurtardığını” vurguladı.

BBC’deki habere göre Azar, en çok umut vaat eden tedaviler olan remdesiver ve deksamatazonun kullanılmaya başlandığını ve 25 bin hastaya plazma tedavisinin uygulandığını anlattı.

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