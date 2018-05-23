Çocuklarını mahkeme kararıyla evden attılar

ABD'den 30 yaşındaki adam mahkeme kararıyla ailesinin evinden çıkartılıyor.

Ebeveynler 8 yıldır birlikte yaşadıkları çocuğun evden atılması için mahkemeye başvurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde mahkemede ilginç bir dava görüldü. Mahkeme ailesinin evinde yaşayan 30 yaşındaki Michael Rotondo'nun tahliyesine karar verdi.



Basına yansıyan bilgilere göre 30 yaşındaki Rotondo sekiz yıl önce ailesinin evine döndü. Christina ve Mark Rotondo çifti bir süre sonra oğullarından kalacak yeni bir yer bulmasını istedi.



Evi terketmeye yanaşmayan Michael Rotondo, ailesinden gelen uyarılara aldırmadı.



Çocuğuna yazılı bildirimde de bulunan çift son olarak Michael Rotondo'ya evi terketmesi için para teklif etti. Michael evi terketmeye yanaşmayınca aile mahkemeye başvurdu.



30 yaşındaki Rotondo savunmasında henüz kendi evine çıkacak maddi duruma sahip olmadığını bu nedenle altı ay daha ailesinin evinde kalmak istediğini belirtti.



Mahkeme ise çocuğun derhal evi terketmesine karar verdi.

Mahkeme kararıyla evden çıkartılan Michael Rotondo