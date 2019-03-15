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Çocuklar iklim değişikliğine karşı okulu astı

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İsveçli Greta’nın çağrısıyla 105 ülkede öğrenciler okul boykotuna çıkarak ‘İklim değişikliğine karşı harekete geçin’ çağrısı yaptı

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Çocuklar iklim değişikliğine karşı okulu astı
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İsveçli Greta’nın çağrısıyla bugün toplam 105 ülkede öğrenciler okul boykotuna çıkarak ‘İklim değişikliğine karşı harekete geçin’ çağrısı yaptı. Türkiye’den ise ilk adımı atan Atlas’a, Bebek Parkı’nda büyük destek geldi. Çok sayıda çocuk, iklim eyleminde Atlas’ın yanında yer aldı.

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Atlas Sarrafoğlu eylemin çağrısını şöyle yapmıştı: “Greta Thunberg’e dünyanın dört bir köşesinden öğrenciler destek veriyor. İklim Değişikliğinin artık dönülmez bir aşamasında olduğunu biliyorum. Büyüklerin yetmediği yerde geleceğimizi korumak için bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Bu yüzden çocukların birliği ile 15 Mart Cuma günü global olarak yapılacak FRIDAYS FOR FUTURE hareketine dahil olarak sesimizi duyuracağız. 15 Mart’ta Bebek Parkı’nda saat 12’de bekleyeceğim. Gelin Greta’ya desteğimizi gösterelim, kendi geleceğimizi kendimiz talep edelim.”

İklim değişikliğine karşı siyasi idarecileri adım atmaya çağıran etkinlikten detaylar gün boyu birgun.net’te olacak.

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