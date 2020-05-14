Çocuklar arasında yayılıyor

Corona virüsüyle birlikte çocuklarda yayılmaya başlayan çoklu bölgede iltihaplanmaya bağlı sendromla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İtalya'da uzmanlar, sendromun coronayla bağlantısını ortaya çıkaran en net kanıta ulaştı.

Corona virüsü salgını dünya genelinde can almaya devam ederken, başta İngiltere ve ABD’de olmak üzere virüsle bağlantılı olarak çocuklar arasında artan bir hastalık da dikkat çekiyor. Çoklu bölgede iltihaplanma sendromu olarak adlandırılan hastalık yüksek ateş, şiddetli karın ağısı, dil ve ciltte kızarıklık ile nefes alma güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

İngiltere ve ABD’de doktorlara uyarı üstüne uyarı yapılırken, sendromun corona virüsüyle olan en net bağlantısı İtalya’da bulundu.

Hastalık belirtileri arasında ciltteki kızarıklıklar dikkat çekiyor.

Salgının en çok etkilediği Bergamo’da bulunan Papa Giovanni Hastanesi uzmanları, corona virüsünden önce üç ayda bir vakanın görüldüğü bu sendromun, virüsten sonra ise ayda 10’a kadar yükseldiğini belirledi.

10 ÇOCUKTAN 8’İNDE ANTİKOR



Şubat ayı ortasından Nisan ortasına kadar vakaları inceleyen uzmanlar, sendromla ilgili tedavi gören 10 çocuktan 8’inin corona virüsüne karşı antikor ürettiğini tespit etti.

Sendroma yakalanan çocukların gözlerindeki kızarıklık.

Hastanenin Çocuk Hastalıkları Bölümü Direktörü Dr. Lorenzo D'Antiga, “Bizim çalışmamız Sars-CoV-2 ile Kawasaki benzeri sendrom arasındaki bağlantının ilk net kanıtı. Bunun dünya genelindeki doktorlara tedavi sürecinde ışık tutacağını umuyoruz” dedi.

ÖNLEMLERİ GEVŞETİRKEN DİKKAT



Corona sürecinde pek çok ülke normalleşme adımları atmaya başlasa da, söz konusu sendromla ilgili Lancet dergisinde de bir makale yer aldı. Şimdiye dek her 1000 çocuktan birinde görülse de, iki hastalık arasındaki bağlantının önlemlerin gevşetilme sürecinde dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

İlk olarak Birleşik Krallık’ta tespit edilen çocuklar arasındaki bu sendrom, daha sonra ABD, Fransa, İspanya, İtalya ve İsviçre’de de görülmüştü.