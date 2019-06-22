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Çipras’tan, Türkiye’ye tehdit

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Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, Türkiye’ye tehdit: “Türkiye, Doğu Akdeniz'deki saldırgan tutumundan vazgeçmezse bedeli olur”

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Çipras’tan, Türkiye’ye tehdit
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Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye saldırgan tutumunun arttığı yönünde Ankara'ya 'açık bir mesaj' verdiğini öne süren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin bu tutumunda ısrar ettirmesi halinde 'bedeli' olacağını belirtti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB zirvesinde, Türkiye'nin sondaj faaliyetleri 'illegal' olarak değerlendirildi ve liderler 'uygun karşılık verme' yönünde tutumlarını açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN SALDIRGANLIĞINDA ARTIŞ VAR"

AB zirvesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Çipras da, "Türkiye'nin saldırganlığında artış var, bu sadece Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkisinde gözlemlediğimiz bir şey değil, aynı zamanda ABD gibi önemli ülkelerle ve Avrupa ile de yaşanıyor" dedi.

BAZI SONUÇLARLA KARŞILAŞACAK

AB'nin Türkiye'ye artan saldırgan tutumu nedeniyle açık bir mesaj verdiğini de söyleyen Çipras, bu tutumunda ısrar etmesi halinde Ankara'nın 'bazı sonuçlarla karşılaşacağını' da belirtti.

Ancak Yunanistan lideri, Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmak istediklerini vurguladı. Çipras, bu hafta Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşılık AB’den yaptırım talep edebileceklerini söylemişti. Çipras, daha sonra AB liderlerine çağrıda bulunarak ‘Türkiye’nin illegal faaliyetlerinin açık bir şekilde kınanması gerektiğini’ vurgulamıştı.

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