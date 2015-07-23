Çipras: Yaptıklarımızdan pişman değiliz

Yunanistanda Syriza hükümeti, dayanıklık testi olarak nitelendirilen ikinci reform paketi oylamasında da parlamentodan destek aldı. Syriza lideri Aleksis Çiprasın partisindeki firesi de azaldı. İçeride tartışmalar ve...

Yunanistanda Syriza hükümeti, dayanıklık testi olarak nitelendirilen ikinci reform paketi oylamasında da parlamentodan destek aldı. Syriza lideri Aleksis Çiprasın partisindeki firesi de azaldı.

İçeride tartışmalar ve ve dışarıda protesto gösteriler arasında yapılan oylama bu sabah saat 04.40ta tamamlandı. Yunanistan parlamentosundaki oylamada kullanılan toplam 298 oydan 230 evet, 63 hayır ve 5 çekimser çıktı. Oylamada Syrizadan, 31i hayır ve 5i çekimser olmak üzere toplam 36 milletvekili karşı oy kullandı. Parlamentoda 15 Temmuzda yapılan ilk oylamada 39 Syriza milletvekili karşı oy kullanmıştı.

Çipras parlamentoda yaptığı konuşmasında Şimdiye kadar yaptıklarımızdan pişman değiliz çünkü Yunan halkının problemini, haklı isteklerini bütün dünyaya duyurduk dedi. Bu süreç içinde yanlışlıkların da olduğunu ancak bu kadar zor şartlar altında ve sırtında yalnız Yunan halkının değil diğer ulusların da ağırlığını hissettiğinin altını çizan Çipras, onların haklarını koruyacak, Avrupanın muhafazakr çevrelerinin sert planlarını önleyecek ve en az zarar verecek projeyi seçmek zorunda kaldığını söyledi.

Eminim, bu mücadelemiz boşuna gitmeyecektir. Evet, yanlış hareketler oldu fakat yanlış yapmayan, mücadele etmeyendir diyen Çipras Kaybedilen mücadele, hiç verilmemiş mücadeledir diye sözünü bitirdi.

DHA



