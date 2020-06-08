Çin’i sağanak yağış vurdu: 320 bin kişi etkilendi

Çin’i sağanak yağış vurdu. Ülkenin Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki sağanak yağışlar nedeniyle 320 bin kişinin olumsuz etkilendiği belirtildi.

Çin’in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’nde sağanak yağışların 320 bin kişiyi olumsuz etkilediği duyuruldu.

Çin medyasındaki habere göre, 14 bin hektarlık tarım alanı yağışlar nedeniyle hasar gördü ve bir kişi yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bölgeye ait meteoroloji kurumu, 36 nehir için taşma uyarısı yaparken; Tianlin İlçesi’nde toprak kaymalarının meydana geldiği ve bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı.

Ayrıca, Hezhou kentindeki turistik noktaların yağışlar nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. Yağışların birkaç gün daha süreceği açıklandı.