banner411
banner69
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
29 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
14 0
 
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
56 0
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
60 0
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
31 0
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
563 0
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
29 0
banner374

Çin’den korkutan haber

banner27

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa süre içinde dünyayı kasıp kavuran corona virüsü can almaya devam ederken, Çin'den dehşet verici bir haber geldi. Global Times gazetesi, Yunnan eyaletinde yaşayan bir kişinin işe giderken otobüste hanta virüsü (hantavirüs) sonucu hayatını kaybettiğini yazdı

Çin’den korkutan haber

Corona virüsü şimdiye dek küresel ölçekte 17 bini aşkın kişinin ölümüne yol açarken, birçok hastalık çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor. Hindistan ve başkaca ülkelerde domuz gribi ve kuş gribi vakaları bildirilirken, Çinli bir adama hanta virüsü teşhisi koyuldu.

Çin’in Global Times gazetesi, adını açıklamadığı Yunnanlı adamın Shandong eyaletinde işe giderken otobüste hayatını kaybettiğini yazdı. Otobüste bulunan diğer 32 kişide de hanta virüsü tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre; hanta virüsleri genellikle kemirgenler tarafından yayılan bir virüs ailesinden. Hanta virüsleri insanlarda hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) ve renal sendromla beraber hemorajik ateş (HFRS) gibi hastalıklara yol açabiliyor.

TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

HPS’nin erken belirtileri arasında yorgunluk, ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi ve karın ağrısı bulunuyor. Tedavi edilmediği takdirde, öksürük ve nefes darlığına yol açabiliyor. CDC’nin verdiği bilgiye göre; hastalığın ölüm oranı yüzde 38.

HFRS’nin ilk belirtileri de HPS ile benzer. HFRS ayrıca tansiyonun düşmesi, akut şok ve damarlarda sızıntı ve akut böbrek yetmezliğine neden olabiliyor.

Hanta virüsü hava yoluyla bulaşmıyor ve insanlara yalnızca kemirgenlerin dışkıları ve salyaları ile temas etmeleri halinde, nadiren ise enfekte bir taşıyıcının ısırmasıyla geçiyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.