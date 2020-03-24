Çin’den korkutan haber

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa süre içinde dünyayı kasıp kavuran corona virüsü can almaya devam ederken, Çin'den dehşet verici bir haber geldi. Global Times gazetesi, Yunnan eyaletinde yaşayan bir kişinin işe giderken otobüste hanta virüsü (hantavirüs) sonucu hayatını kaybettiğini yazdı

Corona virüsü şimdiye dek küresel ölçekte 17 bini aşkın kişinin ölümüne yol açarken, birçok hastalık çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor. Hindistan ve başkaca ülkelerde domuz gribi ve kuş gribi vakaları bildirilirken, Çinli bir adama hanta virüsü teşhisi koyuldu.

Çin’in Global Times gazetesi, adını açıklamadığı Yunnanlı adamın Shandong eyaletinde işe giderken otobüste hayatını kaybettiğini yazdı. Otobüste bulunan diğer 32 kişide de hanta virüsü tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre; hanta virüsleri genellikle kemirgenler tarafından yayılan bir virüs ailesinden. Hanta virüsleri insanlarda hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) ve renal sendromla beraber hemorajik ateş (HFRS) gibi hastalıklara yol açabiliyor.

TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

HPS’nin erken belirtileri arasında yorgunluk, ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi ve karın ağrısı bulunuyor. Tedavi edilmediği takdirde, öksürük ve nefes darlığına yol açabiliyor. CDC’nin verdiği bilgiye göre; hastalığın ölüm oranı yüzde 38.

HFRS’nin ilk belirtileri de HPS ile benzer. HFRS ayrıca tansiyonun düşmesi, akut şok ve damarlarda sızıntı ve akut böbrek yetmezliğine neden olabiliyor.

Hanta virüsü hava yoluyla bulaşmıyor ve insanlara yalnızca kemirgenlerin dışkıları ve salyaları ile temas etmeleri halinde, nadiren ise enfekte bir taşıyıcının ısırmasıyla geçiyor.