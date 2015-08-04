Çinde şimdi de sivrisinek fabrikası

Fabrikada dang hummasıyla mücadele için özel bir bakteri taşıyan erkek sivrisinek yetiştiriliyor. China Daily gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletindeki bir bilim parkında kurulan fabrika,...

Fabrikada dang hummasıyla mücadele için özel bir bakteri taşıyan erkek sivrisinek yetiştiriliyor.

China Daily gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletindeki bir bilim parkında kurulan fabrika, haftada yaklaşık 10 milyon erkek sivrisinek yetiştiriyor. Bu sineklere, genellikle böceklerde görülen wolbachia bakterisi enjekte ediliyor.

Daha sonra bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler, 3 kilometrekarelik Şazay Adasına salıveriliyor. Fabrikadan çıkan erkek sivrisineklerle çiftleşen dişiler, bakteri nedeniyle kısırlaşıyor.

Yöntem, belirli bir sürede bölgedeki sivrisinek sayısının önemli oranda azalmasını sağlıyor.

Sun Yat-sen Üniversitesi Mikrobiyoloji Üniversitesinden Şi Cıyong, ilk grup erkek sivrisineğin 12 Martta adaya salıverildiğini açıkladı. Şi, bakteri taşıyan ve yaklaşık 2 hafta ömre sahip sivrisineklerin düzenli aralıklarla salıverilmesi sonucu adanın bazı kesimlerindeki sivrisinek sayısında yüzde 90 oranında düşüş sağlandığını belirtti.

Sivrisinek fabrikasında Çin ve ABDdeki üniversitelerden araştırmacıların yanı sıra Çin Hastalık Kontrol Merkezi ve Guangcou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden uzmanlar da görev yapıyor.

Çinde geçen yıl büyük bir kısmı Guangdong eyaletinde olmak üzere yaklaşık 46 bin kişiye dang humması teşhisi konulmuştu. Vakalardan 35 binine eyalet başkenti Guangcouda rastlanmıştı. Dişi sivrisinekler tarafından bulaştırılan, ateş ve eklem ağrısı gibi belirtilere neden olan hastalık 5 kişinin ölümüne neden olmuştu.