Çin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'in doğusundaki Yancheng kentinde bulunan bir gübre fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada, en 44 kişi yaşamını yitirirken, 640 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çin, korkunç bir fabrika patlamasıyla sarsıldı… Ülkenin doğusundaki Yancheng kentindeki bir gübre fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Patlamanın 2,2 büyüklüğünde bir yer sarsıntısına neden olduğu açıklandı.

Patlama sonrasında yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Bu olay, şu ana kadar Çin’de 2015 yılından bu yana meydana gelen en büyük endüstriyel kaza oldu. 2015 yılında Tianjin kentinde bulunan bir kimya deposunda iki patlama olmuş ve 160 kişi hayatını kaybederken, 1000’den fazla insan da yaralanmıştı. Resmi haber ajansı Şinhua, hastaneye kaldırılanlardan 32’sinin durumunun kritik olduğunu, 58’inin de ağır yaralandığını duyurdu.

Söz konusu patlamanın tesisteki bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle gerçekleştiği aktarılırken, yangının tesisin yanındaki diğer fabrikalara da yayıldığı belirtildi. Yangın nedeniyle sevk edilen 176 itfaiye aracı ve bine yakın personel görev yapıyor. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan, resmi ziyaret kapsamında İtalya'da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, patlamaya ilişkin tüm acil önlemlerin alınması çağrısında bulunarak, olaydan ders çıkarılması gerektiğini dile getirdi.