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Çin’de okullar açıldı

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Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’de salgının kontrol altına alınmasının ardından okullar açıldı. Virüse karşı okullarda pek çok tedbir alındı. Öğrenciler okul binalarına ateşleri ölçüldükten ve kıyafetleri dezenfekte edildikten sonra alınıyor

Çin’de okullar açıldı

Çinli bir öğrencinin okula girmeden önceki süreciyle ilgili bir video ise sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Çinli öğrencinin maskesiyle okulun kapısına kadar geldiği ancak okula girmeden önce bir görevli tarafından dezenfekte edildiği görüldü.

Öncelikle ayakkabısı dezenfekte edilen çocuğun okula gelirken kullandığı maskesi ise çöpe atıldı. Elleri ve kıyafetleri dezenfekte edilen çocuğun yapay zeka destekli bir robot tarafından ateşini ölçüldü, ellerine ve boğazına bakıldı. Çinli çocuk bu aşamalardan geçtikten sonra sınıfına girebildi.

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