banner107
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
22 0
Yaz saati uygulaması sona eriyor
Yaz saati uygulaması sona eriyor
93 0
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
50 0
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
645 0
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
184 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
24 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
639 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
160 0
banner82
banner147

Çin’de kreşte bıçaklı saldırı: 14 çocuk yaralı

banner27

Çin’in Çongçing şehrinde bir saldırganın kreşteki 14 çocuğu bıçakladığı bildirildi.

Çin’de kreşte bıçaklı saldırı: 14 çocuk yaralı
banner192

 

 

Çongçing Kamu Güvenlik Bürosu Banan Bölge Ofisinin yaptığı açıklamada, Liu soyadlı 39 yaşındaki kadının kentin Banan bölgesindeki “Yudong Şinşıci” adlı kreşin girişinde spor yapan 14 çocuğu bıçakla yaraladığı belirtildi.

Yaralı çocukların hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, Liu’nun kreşteki güvenlik görevlileri ve polisler tarafından yakalandığı aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Bu arada, yerel basında çıkan görüntülere göre, saldırgan, polislerce götürüldüğü sırada kreş etrafında toplanan aralarında velilerin de bulunduğu grup tarafından tartaklandı.

Görüntülerde, bazı öğrencilerin kafaları sargılı şekilde ambulansa taşındığı görüldü.

Bir görgü tanığı, "saldırganın kocasıyla tartıştığını daha sonra toplumdan intikam almak için çocukları bıçakladığını" iddia etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.