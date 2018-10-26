Çin’de kreşte bıçaklı saldırı: 14 çocuk yaralı

Çin’in Çongçing şehrinde bir saldırganın kreşteki 14 çocuğu bıçakladığı bildirildi.

Çongçing Kamu Güvenlik Bürosu Banan Bölge Ofisinin yaptığı açıklamada, Liu soyadlı 39 yaşındaki kadının kentin Banan bölgesindeki “Yudong Şinşıci” adlı kreşin girişinde spor yapan 14 çocuğu bıçakla yaraladığı belirtildi.



Yaralı çocukların hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, Liu’nun kreşteki güvenlik görevlileri ve polisler tarafından yakalandığı aktarıldı.



Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Bu arada, yerel basında çıkan görüntülere göre, saldırgan, polislerce götürüldüğü sırada kreş etrafında toplanan aralarında velilerin de bulunduğu grup tarafından tartaklandı.



Görüntülerde, bazı öğrencilerin kafaları sargılı şekilde ambulansa taşındığı görüldü.



Bir görgü tanığı, "saldırganın kocasıyla tartıştığını daha sonra toplumdan intikam almak için çocukları bıçakladığını" iddia etti.