Çinde korkunç patlama

Çin de liman kenti Tiencin kentinde büyük bir patlamanın meydana geldi. Şinhua ajansının haberine göre, Tiencinin Yeni Binhay bölgesinde tehlikeli maddelerin saklandığı bir depoda meydana geldiği belirtildi. Olayda,...

Çin de liman kenti Tiencin kentinde büyük bir patlamanın meydana geldi. Şinhua ajansının haberine göre, Tiencinin Yeni Binhay bölgesinde tehlikeli maddelerin saklandığı bir depoda meydana geldiği belirtildi. Olayda, en az 300 kişinin yaralandığı kaydediliyor.

Olay sırasında yerden alev ve toz bulutu yükseldiği görülürken, sosyal medyada da patlamanın amatör kameralarla uzaktan çekilmiş görüntülerine yer verildi.

Tiencin'in liman bölgesi Binhay'daki patlamada 520 kişinin yaralandığı ve 66 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Çinli yetkililer, ölü sayısının 44'e çıktığını duyurdu.

Bölgeye güvenlik gerekçesiyle siviller alınmıyor. Binhay'a giden metro seferleri de iptal edildi. Ayrıca, oluşturulan askeri kontrol noktalarıyla bölgede araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Patlamanın meydana geldiği yerden hala duman yükseliyor.

Binhay'ın Çin'in önemli limanlarından olması nedeniyle maddi kaybın da yüksek olması bekleniyor. Limandaki depo ve konteynerlerde bulunan ürünlerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Patlamanın şiddeti nedeniyle limandan bazı parçalar yüzlerce metre uzaklıktaki alana yayıldı ve civardaki çok sayıda ev ile iş yerinde ağır hasar meydana geldi.

Yerel basının görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberlerde, sarsıntının kilometrelerce öteden hissedildiği vurgulanmıştı. Bölgede bir lojistik firmasına ait tehlikeli ve kimyasal maddelerin saklandığı depoda dün gece büyük bir patlama meydana gelmişti.

Depo yetkililerinin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bilgi verilmedi.