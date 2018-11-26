Çin’de Doğan İlk Genetiği Değiştirilmiş Çocuklar

Genetik mühendisliği, teknolojinin geldiği en son noktadır desek abartmış olmayız. Gerek bilimsel gerekse ahlaki açıdan çok büyük ses getiren çalışmalara sahne olan genetik mühendisliği, yine çok konuşulacak bir gelişmeyle karşımızda.

25 Kasım 2018 tarihinde The He Lab adlı YouTube kanalında paylaşılan bir videoyla, genetiği değiştirilmiş ilk çocukların Çin’de doğduğu duyuruldu. Aklınıza hemen kötü fikirlerin gelmesini engellemek adına önden belirtelim, bu çocuklar daha zeki, daha güçlü ya da eşi benzeri görülmemiş genetik üstünlüklere sahip özel çocuklar değiller. Olayın detaylarını merak ettiyseniz sözü daha fazla uzatmadan bilgileri listeleyelim.

Genetiği değiştirilmiş olarak doğan ilk bebekler Lulu ve Nana sağlıklı bir yaşama merhaba dediler

Bilim kurgu eserleri, çeşitli filmler ve diziler doğrultusunda genetik mühendisliği bizlere epey korkutucu gelmiştir. Normal insanlardan çok daha güçlü genetiği değiştirilmiş askerler, ölümsüzlüğe yakın seviyede hücresel yenilenme özelliğine sahip mutantlar, aşırı zeki ve psikopat karakterli tipler bugüne kadar bizlere hep sunulmuş ve gözümüzü korkutmuştur. Neyse ki Çin’de doğan minik ikiz kardeşler Lulu ve Nana asla böyle özelliklere sahip olmayacak. Onlar sadece sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmeleri için küçük bir genetik müdahaleye uğramak zorunda kaldılar.

HIV virüsü taşıyan Mark’ın baba olabilmek için başka şansı yoktu

HIV virüsünün ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyeniniz yoktur. AIDS olarak bilinen hastalığa yol açan ve onlarca yıldır dünyada adeta bir kabus gibi yayılmaya devam eden HIV virüsü, vücuda girdiğinde maalesef yok edilemiyor. Tedavisi halen tam olarak sağlanamayan AIDS hastalığının sebebi olarak görülen HIV virüsü, Lulu ve Nana’nın babası Mark’ı da yakalamış durumdaydı. Bir HIV taşıyıcısı olan Mark, baba olmayı çok istiyordu ama tıbbi göstergeler Mark’ın baba olmasının hiç doğru olmadığını gösteriyordu. Babadan çocuklara doğrudan geçen ve bebeklerin çok kötü bir hayata adım atmasını kaçınılmaz kılan HIV virüsü, genetik mühendisliği sayesinde Lulu ve Nana’ya geçmedi.

“Hatalı yazılım kodunu kesip doğru kodu yapıştırmak” gibi bir genetik müdahale

İnsan vücudu genetik açıdan incelendiğinde tıpkı bir bilgisayar yazılımının karmaşık kodları gibi genetik kodlara sahiptir. Bu karmaşık kodlara müdahale edildiği takdirde yeni doğacak bir çocuğun fiziksel yapısı, zihinsel kapasitesi ve bağışıklık özellikleri değiştirilebiliyor. Tabii ki bilim kurgu eserlerindekinden farklı olarak süper insanlar yaratma fikri şimdilik denenmiyor ama genetik mühendisliği özellikle bağışıklık sistemine müdahale yapma üzerinde büyük çaba sarfediyor. Çin’de Lulu ve Nana’ya yapılan genetik müdahale de bir “gen ameliyatı” olarak nitelendiriliyor. Bu operasyonda Lulu ve Nana, henüz yaşam sürecinin en başında, sadece birkaç hücreden oluşurken HIV virüsünden etkilenmeyecek hale getirildi. Yapılan açıklamaya göre Çinli genetik mühendisleri bu ikiz kardeşin HIV virüsünden etkilenmemesi adına bazı genetik kodları kesip yerlerine bağışıklık kazanmalarını sağlayacak kodlar ekledi.

Tamamen iyi niyetli bir müdahale olsa da bu olaya tepkiler hızla büyüyor

Büyük haber kanallarından önce YouTube’a açıklama yapmayı tercih eden Çinli genetik mühendisleri, bu genetik müdahalenin sadece bebeklerin sağlıklı doğması ve ailelerinin çocuk sahibi olabilmeleri için gerçekleştirildiğini önemle belirtiyorlar. Ancak gerek olayın yansımaları, gerekse YouTube kanalındaki video altı yorumlar birçok kişinin bu konuda destekçi olmayacağını gösteriyor. Yorumlarda kafaların epey karışık olduğu açıkça görülüyor. Eğer isterseniz yukarıdaki videoyu inceleyerek siz de kararınızı verebilirsiniz. Genetik mühendisliği hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.