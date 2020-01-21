Çin’de Binlerce Kişiye Bulaştığı Düşünülen “Gizemli Virüs”

Çin, geçtiğimiz ay ortaya çıkıp binlerce kişiye yayıldığı düşünülen yeni bir virüsle boğuşuyor.

İspanyol gribi, veba, tifüs… Tarih boyunca pek çok salgın hastalık görüldü ve bu hastalıklar yüz binlerce kişinin ölümüyle sonuçlandı. Modern tıbbın gelişmesiyle birlikte bazı salgın hastalıklara karşı aşı geliştirildi. Ancak yeni virüs türleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak yaklaşık 10 sene önce tüm dünyada domuz gribi salgını baş göstermiş ve on binlerce insan hayatını kaybetmişti. Şimdi ise dünya yeni bir virüs tehditi ile karşı karşıya. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan gizemli bir virüs türü, 200’den fazla kişiyi etkiledi. Detaylara bilikte bakalım.

Geçtiğimiz ay Çin‘in Wuhan kentinde gizemli bir virüs tespit edildi. Virüsten şu ana kadar 200’den fazla kişi etkilendi

3 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. SARS (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) benzeri olarak tanımlanan virüs için henüz bir tedavi geliştirilmedi

SARS virüsü de 2002 yılının sonlarına doğru ilk kez Çin’de ortaya çıkmış ve on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Hastaneye kaldırılan hastaların 170’inin tedavisinin sürdüğü 44’ünün durumunun ağır, 9’unun ise durumunun kritik olduğu öğrenildi

Hubey eyaletine bağlı Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, SARS benzeri “gizemli virüs” hafta sonu Wuhan’da 136, Pekin’de 2 ve Guangdong eyaletinde bir kişide daha tespit edildi

Yetkililer virüsten korunmak için halkı kalabalık ortamlarda bulunmamaları, hijyen koşullarına dikkat etmeleri konusunda uyardı

Yetkililer ayrıca virüsün Wuhan’da binlerce kişiye bulaştığını düşünüyor. Öte yandan yapılan incelemelerde virüsün SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığı belirlendi

Öte yandan, Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti



Wuhan dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland’da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Pekin’deki sağlık yetkilileri ise Wuhan’a seyahat edip dönen iki kişinin tedavi altında tutulduğunu duyurdu. Her iki hastada da virüsle bağlantılı zatürre belirtileri olduğu ifade edildi

Wuhan kentinde hastaları testlerden geçiren Çinli yetkililer, son iki gün içerisinde 139 yeni vaka tespit ettiklerini ifade etti



Yetkililer ayrıca, Çin hükümetinin açıkladığı verilerin salgının gerçek boyutlarını yansıtmadığını ve virüsün en az bin 700 kişiye bulaşmış olabileceğini belirtiyor.