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Çin'i dev hortum vurdu: 6 ölü

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Çoğu zaman yaşanan talihsiz felaketlerle gündeme gelen Çin'den, bu kez dev bir hortum görüntüsü geldi.

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Çin'i dev hortum vurdu: 6 ölü
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Çin'in Yunnan eyaletinde bulunan Kaiyuan kentinde, hortum çıktı.

Gittikçe büyüyen felaket, şehrin altını üstüne getirdi. Arabalar ters döndü, yerde olan her şey havada uçuşmaya başladı.

Çevredeki binaların camı penceresi aşağı indi, araçlar ve ışık direkleri hasar gördü. Bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Meydana gelen hortum en az 6 kişinin ölümüne, 190 kişinin yaralanmasına neden oldu.

HORTUM SAATTE 80 KM HIZA ULAŞTI

Hortumun, şehirden geçtiği 15 dakika boyunca saatte 80 kilometre hıza ulaştığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre, 120 kişi bölgeden tahliye edildi.

 Acil durum yetkilileri, şehirde arama ve kurtarma operasyonlarına başladı. 

Ãin'in Yunnan eyaletini vuran dev hortum: 6 Ã¶lÃ¼

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